TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar ve yöneticiler stadyum çevresinde ve kentin çeşitli noktalarında kutlamalara başladı.BALIKESİR - BURSA (İGFA) - Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bitime 2 hafta kala TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu oldu.

Balıkesir’de oynanan maçta Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, zirveyi garantilerken, Bursaspor'da taraftarlar da kutlamalara başladı.

Balıkesir'deki karşılaşmayı Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa ve Balıkesirli idareci, siyasetçi ve yöneticilerle birlikte tribünden izledi.

Bursa’da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında bir araya gelerek maçı dev ekrandan izledi. Şehrin çeşitli noktalarında Bursaspor’un şampiyonluk yolundaki kritik Artvin Hopaspor karşılaşması, "Formanı Giy, Sandalyeni Kap Gel” sloganıyla etkinliklerle pekiştirildi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu kenti sardı. Taraftarlar, stadyum çevresinde ve kentin çeşitli noktalarında kutlamalara başladı.

Muhteşem zafer sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tribünlere şampiyonluk üçlüsü çektirdi.

Şampiyonluk sevinci, geniş katılımla devam ediyor.

Karşılaşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte tribünden izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla coşkuya ortak oldu.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1911428780922462426

BOZBEY: YENİ SEZON KOMBİNESİNİ ALMAYAN KALMASIN

"Güzel günler göreceğiz çocuklar!” diyerek paylaşımda bulunan Başkan Bozbey, "TFF 3. Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve TFF 2. Lig’e yükselen Bursasporumuzu yürekten kutluyorum. Sporcularımızı, teknik ekibi ve başta Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu yürüyüş, uzun soluklu bir yürüyüş. Aynı inanç ve azimle, tüm Bursa omuz omuza Süper Lig yürüyüşümüze devam edecek, kentimizi yeniden Avrupa’da temsil eden bir Bursaspor için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz" dedi. Bozbey, "Yeni sezon kombinesini almayan kalmasın!" dedi.