Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları bugün başladı. Yıl boyunca çalışmaların devam ettiği antik kentin Temmuz ayında ziyarete açılması bekleniyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti’nde kazılar bu sene 29’uncu yılına girerken bölgede çalışmalar hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar kazıların devam ettiği antik kentte, 2025 yılı kazı çalışmaları da 5 Mayıs itibariyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında başladı. Bölgede çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da sürerken, antik kentin Temmuz ayında ziyarete açılması bekleniyor.