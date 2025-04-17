Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ederken, projeleri tamamlanan antik kentin 2025 Temmuz ayında ziyarete açılacağı öğrenildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti’nde kazılar bu sene 28’inci yılına girerken bölgede çalışmaların hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında Aralık ayının sonuna kadar kazıların devam edeceği antik kentin, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da sürerken, kentin Temmuz ayında ziyarete açılacağı öğrenildi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Turizm Haftası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada il genelindeki çalışmaları devam antik kentler ile ilgili bilgi vererek "Didim Apollon tapınağının çevre düzenleme çalışmaları Haziran ayı içerisinde tamamlanacaktır. Sonrasında ziyaretçilerimiz için gece müzeciliğine programlanmış ve açılacaktır. Tralleis Antik Kent kazı çalışmaları Temmuz ayı içerisinde tamamlanıp, çevre düzenleme ve peyzaj projesi biterek ziyarete açılacaktır. Afrodisias Müzesi güçlendirme projesi ve turizme açılma çalışmaları Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Nysa Antik Kent çevre düzenlemesi ve kabul ünitesi tamamlanmış ve ihalesi yapılmıştır" dedi.

"Türkiye’de bir ilk"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından programa alınan Türk İslam kazıları çerçevesinde Nazilli ilçesinde de çalışmaları sürdüğünü ifade eden Demir; "Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olan, Türk-İslam kazıları adı altında Nazilli ilçemizde bulunan Ahit Sivas kazı çalışması Bakanlığımız tarafından programa alınmıştır" şeklinde konuştu.