Sultan II. Abdülhamid Han döneminde düzenlenmeye başlanan Trakya’nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" 115. kez kuruldu.

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 115 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen panayırı, Zübeyde Hanım Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Uğur Turan, Sultan II. Abdülhamid Han fermanıyla panayırın başladığını ifade ederek sadece Trakya’nın değil Türkiye’nin en özel panayırı olduğunu söyledi. Turan, panayırı geçmişten alına güçle panayıra sahip çıktıkları için Pehlivanköylülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler yapılarak açılış kurdelesi kesildi. 4 gün sürecek panayırda çevre köylerden gelen vatandaşlar karavan şekline getirilen römorklarda kalıyor.