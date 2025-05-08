Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Son yıllarda görüldüğü gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ı vuran aşırı kuraklık yüzünden 1 hafta, 10 gün içerisinde güzel yağmurlar düşmez ise Trakya’da biçilecek buğday bu sene zor" dedi.

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Trakya’da, iklim değişikliği ile kuraklık üreticileri endişelendiriyor. Kış aylarında da kurak geçmesiyle üreticiler ürünlerini kuru toprağa ekmişti. Sonbahar yağışları ile çimlenen ürünler üreticiyi bir nebze sevindirmişti. Ancak buğday gibi ürünlerin başaklanma döneminde yağışların olmamasıyla suya ihtiyacını karşılayamıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaşanan iklim değişikli ile beraber önümüzdeki günlerde yağış olmazsa Trakya’da biçilecek buğdayın kalmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yağan yağışın bölgesel bir yağış olduğunu söyleyen Şaylan, "Yaklaşık 3 hafta önce yağan yağış bölgesel oldu. Oralarda da başladı yine kuraklık. Kışın da çok kurak geçtiği için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde aşırı derecede kuraklık var. O yağışlar bölgesel bir yağıştı küçük bir alana düştü. Ama bu sene buğdayda gerçekten büyük bir sıkıntımız var" dedi.

Şaylan, yağışların olmaması halinde buğday ile beraber kanola, arpa ve ayçiçekte de sıkıntı olacağını söyledi. Bu sene kuraklığın Trakya’nın yüzünü güldürmeyeceğini söyleyen Şaylan, "Kuraklık bu sene Trakya’nın yüzünü güldürmeyecek. Buğday çok sıkıntılı bir halde şu anda" ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü ifade eden Şaylan, "Bu sene yağmurlar yağmaz ise bugünlerde buğdayın en çok ihtiyaç duyduğu yağışlar bu yağışlar başak söküm zamanı. Bu yağışlar düşmez ise her sene bir önceki seneyi aratır hale geliyor. Bugünlerde yağmur düşmez ise biz bir önceki seneyi arayacağız. Bu ne demektir, bir önceki seneden daha düşük verim demektir" diye konuştu.