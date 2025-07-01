Trakya Kalkınma Ajansı, 1 Temmuz 2025 itibariyle ilan ettiği 2025 Yılı Teknik Destek Programı-01 vasıtasıyla paydaşlarına 2 milyon 500 bin TL destek sağlayacak.

Program çerçevesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları problemlerinin çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Bu doğrultuda 2 milyon 500 bin TL kaynak ayıran Trakya Kalkınma Ajansı, üç dönem halinde açtığı program ile proje başına, mesleki gelişim eğitimleri kapsamında 80 bin TL’ye kadar, kişisel gelişim eğitimleri için ise 55 bin TL’ye kadar destek verecek. En fazla üç ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla teknik destek programından faydalanacak yararlanıcıların aynı yıl içinde alabilecekleri teknik destek sayısı ikiyi geçemeyecek.

Programa son başvuru tarihleri Temmuz-Ağustos dönemi için 28 Ağustos 2025, Eylül-Ekim dönemi için 30 Ekim 2025 ve Kasım-Aralık dönemi için 30 Aralık 2025 olarak açıklandı. Teknik Destek Programıyla ilgili detaylı bilgiye Trakya Kalkınma Ajansı web sitesi www.trakyaka.org.tr üzerinden ulaşılabileceği açıklandı.