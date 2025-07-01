26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Antalya Şehir Hastanesi AMATEM Kliniği tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla sergi düzenlendi. Hastaların çizim, slogan ve görsellerinden oluşan sergi, 1-4 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Antalya Şehir Hastanesi giriş alanında açılan sergide, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin hazırladığı görseller yer aldı. Sergide, hastaların bağımlılıkla mücadelesini anlatan çizimler, etkileyici slogan çalışmaları ve bilgilendirici afişler yer aldı. Sergiyi gezen ziyaretçiler, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, korunma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgi edindi.

AMATEM Kliniği sorumlu hekimi Dr. Mustafa Nogay Coşkun, serginin amacının toplumsal duyarlılığı artırmak olduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadele sadece tedavi kurumlarının değil, toplumun her kesiminin katkısını gerektiren bir süreçtir. Bu sergi ile toplumsal duyarlılığı artırmayı, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin damgalanmadan desteklenmesi gerektiğini anlatmayı hedefledik" dedi.

Toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi hedefleyen sergi, 4 Temmuz’a kadar Antalya Şehir Hastanesi giriş alanında ziyaretçilerini bekliyor.