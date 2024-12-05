Manisa’nın Akhisar ilçesinde traktörün römorkundan düşerek altında kalan zeytin işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Ballı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör römorkunda bulunan zeytin işçisi Yaşar Kutlu (54) dengesini kaybederek römorktan düştü. Yaşar Kutlu römorkun tekerleri altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Yaşar Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden zeytin işçisi Yaşar Kutlu’nun Soma’dan Akhisar’a çalışmak için geldiği öğrenildi.