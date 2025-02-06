Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Ocak’ta Taşköprü ilçesi Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Açılan yönetimindeki traktör ile S.Y. idaresindeki 60 KD 009 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü Adil Açılan ile Aydın K. ve Selim Y. yaralandı. Yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Açılan, 10 gündür süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.