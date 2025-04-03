Mersin’de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikleti cadde ortasında bırakarak kaçtı. Otomobildeki iki şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.

Sürücüyü yakalayamayan şahıs, caddede terk ettiği motosiklete zarar verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.