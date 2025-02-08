Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil trafik ışıklarının direğine çarparak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma’dan Erdek istikametine seyir halinde olan 41 AES 705 plakalı araç, Düzler Mevkii Kavşağı’nda bulunan trafik ışıklarına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

İddialara göre kazanın, yolun mıcırlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol ederken, Erdek Trafik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler de kaza ile ilgili rapor tuttu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, ekiplerin müdahalesinin ardından tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.