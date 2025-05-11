11. Geleneksel Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu ve ödül töreninde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10 kişiye bisiklet ve kask hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11. Geleneksel Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu ve ödül törenine katıldı. Demokrasi Meydanı’ndan organizasyonun başlatan Alemdar, Millet Bahçesi’nde gerçekleşen ödül töreninde çekilişle 10 kişiye bisiklet ve bisiklet kaskı hediye etti. Ödül töreninde konuşan Alemdar, "Şehir genelinde bisikletin daha aktif bir ulaşım aracı haline gelmesi için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Böylesine renkli ve önemli bir organizasyonda sizlerle birlikte olmak mutluluk verici. İnşallah şehrimizde bisiklet kullanımının artması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bisiklet kullanımı, çevre dostu bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra doğamızı da koruyor. Ayrıca şehir içi ulaşımda alternatif sunuyor. Bugün burada çekilişle 10 kişiye bisiklet ve bisiklet kaskı hediye ediyoruz. Kazanan hemşehrilerimize kazasız belasız kullanmalarını diliyorum ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.