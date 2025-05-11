Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen gezi programları çerçevesinde SUBÜ Turizm Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, şehrin tarihi ve turistik mekanlarına gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gezi ve tanıtım programları çerçevesinde SUBÜ Turizm Meslek Yüksekokulu ve akademisyenlerini misafir etti. Program çerçevesinde şehrin turistik ve tarihi mekanlarına düzenlenen gezilerde, katılımcılar uzman rehberlerden mekanlara dair bilgi aldı. Gün boyu devam eden gezilerde, katılımcılar ilk olarak Okçular Barajı, Şeyh Müslihiddin Cami, Karasu Yeni Mahalle ve Acarlar Longozu’nu ziyaret etti. Akabinde Maden Deresi, Seyifler Kalesi, Harmantepe Kalesi gibi tarihi alanları ziyaret eden katılımcılar, günün anısına fotoğraf çektirerek keyifli bir gün geçirdi.