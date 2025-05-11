SASKİ, Erasmus projesi çerçevesinde üç farklı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenleri Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde misafir etti. Ziyarette küresel su krizi, suyun korunması ve arıtma süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), küresel ölçekte yaşanan su krizine karşı farkındalık geliştirmek için tesislerinde misafir ağırlamaya devam ediyor. Avrupa Birliği destekli Erasmus+ ‘Öğrencilerin küresel su krizine karşı mücadelede su ayak izleri’ projesi çerçevesinde Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen öğrenciler Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı. Etkinlikte suyun arıtılma süreci, verimli kullanımı ve doğal kaynakların korunması konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Tesis gezisi sırasında uzmanlar, öğretmen ve öğrencilere içme suyunun arıtılma süreçlerini aşama aşama anlattı. Aynı zamanda suyun bilinçli kullanımı, israfın önlenmesi ve sürdürülebilirlik temelli su yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.