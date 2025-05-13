Burdur’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler için trafik ekiplerince mobil trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde 45 öğrenciye; sürücü davranışları, güvenli yaya geçişi, trafik ışıklarına uyum ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar anlatıldı. Etkinlikte öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğrenme imkânı bulurken, program hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve trafik bilincini erken yaşta kazandırmak adına önemli olduğunu vurguladı.