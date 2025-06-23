Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde rekor sayıda öğrenci ağırladı. 1 yıllık sürede 25 bin 299 öğrenciye teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Gaziantep’in örnek belediyecilik projelerinden biri olan Şehitkamil Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde de binlerce öğrenciye güvenli trafik bilinci kazandırmaya devam etti. Bir yıl boyunca Şehitkamil genelindeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören tam 25 bin 299 öğrenci, teorik ve pratik trafik eğitimiyle buluşturuldu.

Trafiği yerinde deneyimlediler

Eğitim parkında öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak öğretildi. Çocuklar, trafik polisi ve alanında uzman eğitimciler eşliğinde hem yaya olarak hem de bisikletli ve akülü araç sürücüsü olarak trafik kurallarını yerinde deneyimledi. Parkurda trafik ışıkları, yaya geçitleri, kavşaklar ve levhalar birebir olarak canlandırıldı. Böylece öğrenciler, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri trafik durumlarını simülasyon ortamında yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

"Bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, trafik güvenliğinin sadece sürücüler için değil, tüm toplum için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz, "Trafikte doğru davranışların temeli küçük yaşta atılır. Biz de çocuklarımızın trafik kurallarına uyan, bilinçli bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Trafik Eğitim Parkımız bu anlamda çok değerli bir görev üstleniyor. Burada öğrendikleri bilgiler sayesinde hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını korumayı öğreniyorlar" dedi.

"Kuralları birebir öğreniyorlar"

Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara iki aşamalı eğitimler verildiğini anlatan Yılmaz, "İlk aşamada, çocuklara sınıf ortamında görsel materyaller ve sunumlar eşliğinde temel trafik kuralları, işaret levhalarının anlamları, güvenli yaya davranışları ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor. İkinci aşamada ise öğrenciler uygulama alanına geçerek, parkur üzerinde kuralları birebir uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimiz, eğitim sırasında hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu etkileşimli yöntem sayesinde verilen bilgilerin kalıcılığı da artırılıyor. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de eğitimlere ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.