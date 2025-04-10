Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerle kazalarda ciddi oranlarda azalma yaşanırken, denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük bayram tatili ve sonrasında gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Dron destekli denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı ile hız kontrolleri yapıldı. Ekipler ayrıca sivil bindikleri bazı yolcu otobüslerinde de sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimler sayesinde ilçede Ramazan ayı, tatili ve sonrasında trafik kazası yaşanmadığı belirtildi.

Denetime giren şehirlerarası otobüs şoförlerinden Ercan Özçelik ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, neredeyse her gün kullandıkları karayolunda denetimi gördüklerini ifade etti.