Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni izlemek için karayolu ile Trabzon’dan Gaziantep’e giden taraftarlar, Erzurum’un Aşkale ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışının etkili olduğu yolda mahsur kaldı.

Futbol müsabakasına katılmak amacıyla Trabzon’dan Gaziantep’e seyahat eden Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, 14 Mayıs 2025 günü saat 05.20 sıralarında, Erzurum ili Aşkale ilçesi Turaç ve Tepsicilik Mahallesi arasında yer alan tali yolda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı.

Olayın haber alınması üzerine, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti, yolun ve vatandaşların can güvenliğini sağlayarak kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, 35 yolcusu olan otobüs bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcuların gerekli kontrollerin ardından yolculuklarına güvenle devam etmeleri sağlandı. Olay sonrası bölgede olumsuz hava şartlarına karşı ilgili birimlerle koordinasyon kurularak tedbirler artırıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, özellikle kötü hava koşullarında uzun yolculuklara çıkmadan önce güzergâh ve hava durumu hakkında bilgi edinmeleri, kar lastiği ve zincir gibi kış ekipmanlarını bulundurmaları önem arz etmektedir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7/24 görevinin başındadır" denildi.