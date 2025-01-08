Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçaabat ilçesindeki okul kantinlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelindeki denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Yaylacık, Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde bulunan 5 okulun kantinini ve yemekhanelerini denetledi. Kantin ve yemekhanelerde fiyat etiketi, temizlik, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri gerçekleştirildi. Eksiklikleri tespit edilen kantin işletmecilerine uyarılar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçelerde okul kantinlerinde denetimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda beslenmesini sağlamayı öncelikli görev sayıyoruz. Yaptığımız denetimlerle hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Çalışmalarımız tüm okullarda aralıksız sürecek” denildi.