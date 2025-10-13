Trabzon’da Kanuni Sultan Süleyman ve Macar Komutan Miklos Zrinyi’nin ortak tarihini anlatan müze hayata geçirilecek. 2026 yılında açılması planlanan müze, Türk-Macar dostluğunu kültürel bir köprüyle geleceğe taşıyacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Macar Milli Müzesi Tarihçisi Dr. Robert Szvitek, Sergi Yönetmeni Akos Marosfalvi, İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, Müdür Yardımcısı Gergo Kovacs ve Macaristan Trabzon Fahri Konsolosluğu Müdürü Çağla Çiçek’i makamında ağırladı. Ziyarette, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Zigetvar Kuşatması’nda hayatını kaybeden Macar Komutan Miklos Zrinyi’nin ortak tarihini ele alacak özel bir müze projesi masaya yatırıldı. Trabzon’daki "Kanuni Evi" bünyesinde hayata geçirilecek bu proje, Zigetvar üzerinden şekillenen Türk-Macar tarihsel bağlarını yeniden canlandırmayı ve iki ülke arasındaki dostluğu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Proje fikri Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis tarafından sunuldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in onayıyla resmi süreci başlatılan proje, Türkiye ile Macaristan arasında tarih, sanat ve kültür ekseninde güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Macar heyet, Trabzon’daki Kanuni Evi’nde incelemelerde bulunarak müzenin tasarım, sergileme ve içerik planlamasına dair ön değerlendirmeler yapacak. Müzenin 2026 yılı Eylül ayında tamamlanarak ziyarete açılması planlanıyor. Proje, Zigetvar Kuşatması sırasında her iki liderin de aynı günlerde hayatını kaybetmiş olmasının sembolik anlamını merkeze alıyor. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Macar Komutan Miklos Zrinyi’nin ölümünün, savaş meydanında bile karşılıklı saygı ve insanlık duygularını yansıttığı vurgulanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin iki ülke arasında kalıcı kültürel bağlar kuracağını belirterek "Cihan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehir Trabzon’da, Zigetvar’la olan tarihsel bağlarımızı yeniden canlandıran bu projeyi hayata geçirmek bizim için büyük bir gurur. Bu müze, yalnızca bir tarih anlatısı değil; Türk ve Macar halklarının yüzyıllardır süregelen dostluk hikayesinin bir simgesidir. Geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir kültür kapısı açıyoruz. Kanuni’nin Trabzon’dan doğan mirası, Macaristan’la buluşarak iki medeniyetin ortak belleğinde kalıcı bir yer edinecek" diye konuştu.