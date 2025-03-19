Trabzon’da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu göle dönen yolda bulunan park halindeki araçlar su altında kaldı.

Trabzon’da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde park halinde bulunan 2 araç yağışlar nedeniyle göle dönen yolda su altında kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği bir otomobil ve minibüs için Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TİSKİ’ye ait vidanjörler ile çalışma başlatıldı.