Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki kültürel miras alanları, 2025’in ilk yarısında ziyaretçi rekorları kırdı. Atatürk Köşkü başta olmak üzere Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi, yoğun ilgi görürken sadece Atatürk Köşkü’nü 6 ayda 112 binden fazla kişi ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki müzeler ve tarihi yapılar, 2025 yılının ilk yarısında ziyaretçi rekorları kırdı. Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi gibi kültürel destinasyonlar, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Atatürk Köşkü, 2024’ün ilk yarısında 77 bin 555 kişiyi ağırlarken, 2025’in aynı döneminde yüzde 47’lik artışla 112 b. in 831 ziyaretçiye ulaştı. Yine Büyükşehir bünyesindeki Kızlar Manastırı 9 bin 119, Çal Mağarası 37 bin 200, Trabzon Şehir Müzesi ise 9 bin 969 ziyaretçiyi konuk etti.