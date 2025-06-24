Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarım Akademisi’nde yaz maratonu sürüyor. Mevsimin uygun şartları kapsamında Tarım Akademisi arazisinde seracılık eğitimleri 20 kursiyer ile başladı.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi’nde yaz kursları başladı. Toprağın işlenmesi, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi ve bakımı üzerine ilgisi olan vatandaşlara yönelik hazırlanan kurslar kapsamında ilk ders seracılık eğitimi için başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütülecek eğitimler haftada 3 gün olmak üzere toplam 168 saatten oluşacak. Teorik eğitimlerin ardından Tarım Akademisi arazisinde uygulamaların da yapılacağı eğitimlerin sonunda 20 katılımcıya Halk Eğitim Merkezi’nden onaylı sertifikaları verilecek.

"Hobimizi geliştirmek istiyoruz"

Kursiyerler, daha çok hobi olarak yaptıkları seracılık ve bitki yetiştiriciliği konularında profesyonelleşmek ve bilinçli yetiştiricilik yapmak amacıyla kursa katıldıklarını dile getirerek, "Toprağımızın zenginliğinden faydalanmak istiyoruz. Bunu yaparken de hobi olması dışında daha bilinçli hareket etmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir imkanı bulunca katılmak istedik" ifadelerini kullandı.