Trabzon’da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Görsel şölenin oluştuğu şehir havadan görüntülenirken, kardan kapanan 214 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Trabzon’da önceki gün başlayan kar yağışı dün gece etkisini arttırdı. Kırsal kesimlerdeki mahallelerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırken, şehir merkezi de beyaz gelinliğini giydi. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte kent genelinde 214 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Karadeniz Sahil Yolu’nda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, Akçaabat ilçesinde 15, Araklı’da 39, Arsin’de 19, Beşikdüzü’nde 5, Çarşıbaşı’nda 4, Çaykara’da 9, Dernekpazarı’nda 4, Düzköy’de 4, Hayrat’ta 16, Köprübaşı’nda 10, Maçka’da 5, Ortahisar’da 4, Of’ta 20, Sürmene’de 27, Şalpazarı’nda 13, Tonya’da 12, Vakfıkebir ilçesinde ise 8 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

"Karın tadını çıkartıyoruz"

Beyaz gelinliğini giyen şehir merkezi havadan görüntülenirken, Şenay Küçük isimli vatandaş, "Sağlık çalışanıyım nöbetten çıktıktan sonra karın tadını çıkartmak için dolaşıyorum. En son 2017 yılında çok güzel kar yağmıştı. Uzun zaman sonra ilk defa böyle güzel kar yağıyor. Karın tadını çıkartıyoruz. Biraz soğuk" dedi. Nail Yaylı da, "Kar güzel. Mikrobu kırıyor. Bu sene Karadeniz’in en iyi mahsulü olacak. Kar iyi gelecek. İklimden dolayı son yıllarda şehir merkezine kar yağmıyordu. Ama bu sene güzel kar yağdı. Şükürler olsun. Bu sene bereket senesi" ifadelerini kullandı.