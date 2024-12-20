Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, mahkemenin kongrenin iptali kararına ilişkin, "Bu karar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin hukuka ve mesleki etik kurallara olan bağlılığını bir kez daha tescil ettirdi” dedi.

Trabzon 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin son seçimli genel kurulunda muvazaa olduğunu tespit ederek kongrenin iptaline, yönetimin yetkilerinin kaldırılmasına karar vermişti. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük, “Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği adına yürüttüğümüz hukuki mücadelede Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararla haklılığımızı açıkça ortaya koymuştur. Mahkeme, yerel mahkeme kararını kaldırarak eksik araştırmanın tamamlanmasına ve emredici yasalara göre hüküm tesis edilmesine karar vermiştir. Bu karar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin hukuka ve mesleki etik kurallara olan bağlılığını bir kez daha tescil ettirdi” dedi.

“Adalet er ya da geç doğruyu bulur”

Küçük, “Süreç boyunca karar hakkında yanıltıcı açıklamalar yapan ve kamuoyunu genel olarak yanıltan, cemiyetimiz hakkında asılsız ithamlarda bulunan kişi ve kurumlara bu karar hukuki zeminde verilen en güçlü cevaptır. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği, gazetecilik mesleğinin itibarını koruma kararlılığını sürdürecek; toplumsal dayanışmayı ve hukuku rehber edinmeye devam edecektir. Bu süreçte hukuka olan inancımızı koruyarak, cemiyetimizin yanında duran tüm meslektaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Gerçekler hiçbir zaman gizlenemez ve adalet er ya da geç doğruyu bulur” ifadelerini kullandı.