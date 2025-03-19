İçişleri Bakanlığı’nın motosiklet kazalarını önleme hedefiyle başlattığı "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına desteğini açıklayan TotalEnergies İstasyonları, motosiklet sürücülerine özel olarak sunduğu avantajlarla plana katkı sağlamayı hedefliyor.

TotalEnergies İstasyonları, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Kural 1 Ömür" adlı eylem planına katıldı. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren TotalEnergies İstasyonları, söz konusu plan kapsamında motosiklet sürücülerine özel avantajlar sunacak.

Yakıt puan kazanma imkânı

Yapılan açıklamaya göre, eylem planına destek kapsamında markanın istasyonları, Club TotalEnergies mobil uygulamasında motosiklet kullanıcılarını ayrı bir kategori altında tanımlayarak, platforma ilk kez üye olan motosiklet kullanıcılarına hoş geldin puanı hediye edecek. Motosiklet kullanıcılarına beş kat yakıt puan kazanma imkânı sunan markanın istasyonları, farklı markalarla yaptığı iş birlikleri ile sigorta, lastik, bakım gibi hizmetlerden indirimli şekilde yararlanılmasına olanak tanıyacak. "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen markanın istasyonları, çeşitli iletişim çalışmaları da gerçekleştirecek. Markanın istasyonları, uygulama ve kurumsal web sitesinin yanı sıra istasyonlarındaki dijital ekranlarından bilgi ve farkındalık oluşturmak amacıyla mesajlar yayınlayacak. Markanın istasyonları, iletişim izni veren motosiklet kullanıcısı Club TotalEnergies üyelerine farkındalığı artıran bildirimler de gönderecek.