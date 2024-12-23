Erzurum’da karla kaplanan Tortum Şelalesi seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

48 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 3’üncü, Türkiye’nin en yüksek şelalesi Tortum Şelalesi, kış mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Erzurum-Artvin kara yolunun 110’uncu kilometresinde, Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan karla kaplanan Tortum Şelalesi, Uzundere Yedigöller ve kanyonu ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Bölge halkının Sudökülen ismini verdiği şelale dronla havadan görüntülendi.