Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeni ile Tomarzalı şehit yakınlarına, gazilere, kız ve erkek voleybol takımlarına ve muhtarlara iftar verildi.

Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya başta olmak üzere şehit yakınları, gaziler, kurum amirleri, mahalle muhtarı, Tomarza Belediyespor kız ve erkek takımları ile yöneticiler katıldı.

Dualar edilip iftar yapıldıktan sonra Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya’ya fahri hemşehrilik unvanı beratı verilmesi ile program son buldu.