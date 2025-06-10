Tomarza-Arslantaş Kurubel Yayla Şenlikleri; 2 gün boyunca yoğun bir katılım ile yapıldı.

Kurubel Yayla Şenlikleri; 8-9 Haziran Tarihlerinde gerçekleştirildi. Şenliklere Arslantaş Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi katıldı. Yerel sanatçıların şarkıları ile coşan vatandaşlar, bayramı bayram tadında yaşayarak gönüllerince eğlendi. Şenliklerin ikinci günü; protokol konuşmaları ile devam etti. Programda emeği geçenlere teşekkür plaketleri verilirken vatandaşlar; Ülkü Seher Doğan, Halil Daylak, Aşık Gulfani, Gizem Ergün, Ozan Avşaroğlu, Ozan Yağız, Tolga Davarcı, Recep Yerlikaya’nın konseri ile gün boyu doya doya eğlendi.

İki gün boyunca doyasıya eğlenen vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.