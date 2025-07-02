Tokat’ta şehir içi ulaşımı rahatlatacak 1,4 kilometrelik bağlantı yolu ve çift yönlü köprü projesiyle Güneşli ile şehir merkezi arası 2 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artıracak ve trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak dev bir projeye daha start verdi. Bedestenlioğlu Mahallesi Kavşağı ile Güneşli Mahallesi Kavşağı arasında hayata geçirilen 1,4 kilometrelik bağlantı yolu ve 25 metre genişliğindeki çift yönlü köprü ile hem şehir trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturulacak hem de ulaşım süresi ciddi şekilde kısalacak. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

"Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz"

Başkan Yazıcıoğlu, "Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla, Tokat’ın dört bir yanında olduğu gibi Güneşli ve çevresinde de önemli bir dönüşümü başlatıyoruz" dedi.

Şehir merkezine 2 dakikalık bağlantı

Planlanan yeni bağlantı yolu sayesinde, trafik yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 20 dakika süren Güneşli Mahallesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşım süresi 2 dakikaya düşecek. Bu yol ile özellikle Dimes Kavşağı ve Altıyüzevler Kavşağı gibi yoğun trafik noktalarındaki araç yükünün yüzde 50 oranında azaltması hedefleniyor. Projede yer alacak köprü yalnızca araçlar için değil, yayalar için de güvenli geçiş sağlayacak şekilde geniş kaldırımlarla inşa edilecek. Köprü inşaatı, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle başlatıldı.

OSB, sebze hali ve çevre yoluna direkt erişim

Yeni bağlantı yoluyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sebze ve Meyve Hali ve Çevre Yolu aksları doğrudan entegre edilecek. Bu sayede ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğine girmeden çevre yoluna ulaşmaları sağlanacak, şehir merkezindeki trafik rahatlayacak.

Yeni yol hakkında bilgiler veren Başkan Yazıcıoğlu; "Barbaros Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’na ve oradan da çevre yoluna bağlanan bu güzergâh Tokat’ımız için çok değerli. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, şehir içi ulaşımı konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu projemizle birlikte şehrin doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir trafik akışı sağlayacağız. Tokat’ımıza söz verdiğimiz her projeyi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu yol ve köprü çalışmamız, sadece bugünün ihtiyacına cevap vermekle kalmayacak, Tokat’ın geleceğine de yatırım olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.