Tokat Belediyesi, yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı kent genelinde gece ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını koruyor.

Tokat Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı kentin dört bir yanında yoğun ilaçlama çalışmaları başlattı. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun, kezbi ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama yapıyor.

Kent genelinde sistematik mücadele

Ekipler; park, bahçe, cadde, sokak, su birikintisi olan alanlar, dere yatakları ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm riskli bölgeleri belirli periyotlarla ilaçlıyor. Gece yapılan bu uygulamalar, hem daha etkili sonuç alınmasını sağlıyor hem de halkın günlük yaşamını etkilemeden gerçekleştiriliyor.

Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle, sağlıklı bir Tokat için çalışıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat’ımızda yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı veteriner ekiplerimiz sahada. Her noktaya ulaşmak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim önceliğimiz. Üretken Belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak, bilimsel yöntemlerle ve periyodik planlamayla bu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Gelen talepler anında değerlendiriliyor

Belediyeye gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda müdahale süresi en aza indirildi. Tokat Belediyesi Beyaz Masa ve mobil ihbar kanalları üzerinden gelen bildirimler, anlık olarak ekiplerle paylaşılıyor. Bu sayede sorunlu bölgelerde hızlı ve etkin çözümler üretilebiliyor.