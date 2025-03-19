Irak’ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba ocağı yeniden inşa edildi. Anahtar teslimi yapılan şehit annesi Zahide, babası Ahmet Turan ve ağabeyi Murat Karaca, emeği geçenlere teşekkür etti.

Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde doğan ve 2023 yılı Aralık ayında Irak’ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın hatırası, anlamlı bir projeyle yaşatıldı. Tokatlı şehidin baba evi, kapsamlı bir çalışma sonucu yeniden inşa edildi. Evin içerisini gezen şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Anahtarımızı teslim aldık"

Şehit annesi Zahide ve babası Ahmet Turan Karaca, "Bir yıl önce ev yapılmasına başlanmıştı. 2 gün önce anahtarımızı teslim aldık. Eve göçmeye başlayacağız. Her tarafı çok güzel oldu. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

"Bina dışındaki Türk bayrağı çok güzel olmuş"

Şehidin ağabeyi Murat Karaca ise, "Ev çok güzel oldu, çok güzel yaptılar. Bina dışındaki Türk bayrağı çok güzel oldu. Yavaş yavaş evimize taşınmaya başlıyoruz" diye konuştu.