Baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tırın Niksar’da virajı alamaması nedeniyle Tokat-Niksar yolu 1 saat trafiğe kapandı.

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Adana’dan Samsun’a gitmekte olan ve baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tır, Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki virajı alamadı. Virajda sıkışan tır nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik polisleri ve firma yetkilileri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tırın manevra yapmasını sağladı. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı.

Kaynak: iha