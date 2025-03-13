Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) uluslararası ve engelli öğrenciler, Tokat yazması ve geleneksel el sanatlarını deneyimledi.

TOGÜ Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle uluslararası öğrenciler ve engelli öğrenciler için özel bir atölye düzenlendi. Geleneksel el sanatlarına ilgiyi artırmak ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, merkezin yeni alanında TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Kültürel etkileşimi güçlendirmek istedik"

Tokat yazması ve geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Tokat yazması, yüzyıllardır Anadolu’nun en köklü el sanatlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Üniversitemiz, bu önemli kültürel mirası korumak, tanıtmak ve akademik çalışmalarla desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Bugün burada, uluslararası öğrencilerimiz ve özel ihtiyaçlı öğrencilerimizle birlikte bu sanatı deneyimlemek, kültürel etkileşimi güçlendirmek ve sanatın kapsayıcılığını vurgulamak için bir araya geldik. Bu tür etkinlikler, geleneksel sanatlarımızın sadece geçmişin bir parçası olmadığını, aynı zamanda günümüz dünyasında da yaşatılması gereken değerler taşıdığını göstermektedir" dedi.

Etkinlik dahilinde öğrenciler, Tokat yazmasının özgün desenlerini ve geleneksel el baskısı tekniklerini öğrenerek kendi tasarımlarını oluşturdu. Bu süreç, öğrencilerin hem becerilerini geliştirmelerine hem de kültürel mirasa olan ilgilerini artırmalarına imkan sağladı.