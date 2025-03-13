Karacabey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılına özel tiyatro etkinliği düzenliyor. ’Çanakkale’de Bir Elif’ adlı tiyatro oyunu, 18 Mart’ta Ergün Koç Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tüm Karacabey halkını bu anlamlı etkinliğe davet etti.

Karacabey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü, duygu yüklü bir tiyatro etkinliğiyle taçlandırıyor. Orhangazi Tiyatro Topluluğu’nun sergileyeceği "Çanakkale’de Bir Elif" adlı tiyatro oyunu, 18 Mart akşamı saat 21.00’de Ergün Koç Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Uğur Çorak’ın kaleme aldığı, Kadir Aydın ve Özkan Tabak’ın yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici eser, Çanakkale Savaşı’nın kahramanlık anlarını ve duygu dolu hikayelerini izleyiciyle buluşturacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, anlam ve önemi büyük olan bu etkinliğe tüm Karacabey halkını davet ederek, 18 Mart Zaferi’ni hep birlikte anmayı hedeflediklerini belirtti.