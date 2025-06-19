Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ), düzenlenen çadır kampı etkinliği, öğrencileri doğayla buluşturup geleneksel oyunlarla unutulmaz anlar yaşattı.

TOGÜ öğrencileri doğayla buluşturan anlamlı ve eğlenceli bir etkinliğe daha imza attı. Taşlıçiftlik Yerleşkesinde düzenlenen "Kampüste Çadır Kampı" etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Doğa ile iç içe geçen bu özel etkinlik hem eğlenceli anlara hem de güçlü dostluk bağlarının oluşmasına ev sahipliği yaptı. Kamp alanında kurulan çadırlarda geceyi geçiren öğrenciler, kamp ateşi etrafında toplanarak müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında geleneksel oyunlar da unutulmadı. Matrak ve okçuluk gibi sportif faaliyetlerle dijital dünyadan uzaklaşan gençler, unutulmaz bir gün yaşadı.

"Etkinliklerimiz sadece sporla sınırlı değil"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Üniversitemizde akademik eğitim öğretim dönemi sona erdi, şu anda bütünleme haftasındayız. Öğrencilerimizle birlikte kamp ateşi etrafında bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de spor dostu kampüs vizyonumuzu güçlendirdik. Bu etkinliğimiz sadece sporla sınırlı değil; öğrencilerimizin değerlerle ilgili sosyal öğrenmelerini destekleyecek birçok faaliyeti de içeriyor. Kamp etkinliklerimizi önümüzdeki haftalarda çocuk üniversitemizdeki yavrularımızla da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Tokat’ta eğitim gören öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla birlikte doğa içinde kamp yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, bu tür faaliyetlerin üniversite yaşamlarına unutulmaz hatıralar kattığını belirtti.