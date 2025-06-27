Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

TOBB ETÜ 2024-2025 mezuniyet töreni yapıldı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili TOBB ETÜ mezunları, her birinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere güveniyoruz, sizlerden çok şey bekliyoruz! Yolunuz, bahtınız açık olsun, her zaman yanınızdayız" dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün, kurulduğu günden bu yana, eğitimde kaliteyi, araştırmada yeniliği ve topluma katkıyı ön planda tutan bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

TOBB ETÜ’nün eğitim modelinin, Türkiye’deki 209 üniversite arasında hala ilk ve tek olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "TOBB ETÜ’nün örnek eğitim modeli, siyasi partiler tarafından seçim beyannamelerinde, tüm Türkiye’deki üniversitelerde uygulanacak vaatler arasında yer almaktadır. TOBB ETÜ’nün örnek eğitim modeli, ayrıca Dünya Bankası tarafından tüm dünyaya da örnek gösterildi. Üniversitemiz, sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda ülkemize ve topluma sağladığı katkılarla da adını duyurmuştur. Eğitime yatırım, ülkeye yapılan en büyük hizmettir. Çok beğendiğim bir Uzakdoğu atasözü var; eğer 1 yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanını eğit. İşte biz TOBB ETÜ’de bunu hedefledik. Fikri, vicdanı ve irfanı hür gençler yetişsin istedik. Ezberleyen değil, araştıran, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir nesli, ülkemize kazandırmayı amaçladık. Çok şükür bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız" diye konuştu.

"Ektiğimiz tohum tuttu"

TOBB ETÜ mezunları arasında bürokratlar, genel müdürler, kaymakamlar, diplomatlar ve yöneticiler bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ben siyaseti sevmem. Gençlere girişimci olun tavsiyesinde bulunurum. Beni dinlemediler. Mezunlarımız arasında milletvekili ve belediye başkanı seçilenler var. Hem de Meclisin en genç milletvekili bizden" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu YÖK’ün raporuna göre TOBB ETÜ mezunlarının ortalama 51 gün içinde işe girdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu alanda da ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biriyiz. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için kurduğumuz kuluçka merkezimize ek olarak, yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek için TOBB ETÜ bünyesinde Teknokent kuruyoruz. Değerli mezunlarımızı da girişimcilerimizi de buralarda görmek istiyoruz. Dünyanın konuştuğu, yatırımlarını yönelttiği kuantum alanında da TOBB ETÜ olarak Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarını yaptık. Ülkemizi kuantum bilgisayar alanında söz sahibi 15 ülkeden biri yaptık. Gurur duyabilirsiniz. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Ar-Ge’si işte bu kampüste yapıldı. Öğrencilerimiz artık TOGG’da ortak eğitim yapabiliyor. Tüm bunlar gösteriyor ki eğitime tohum ektik. Bu tohum tuttu."

"Yeni bir rakibiniz, dijital bir meslektaşınız var"

Gençlerin büyük başarı sergilediğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yeni bir dünya düzeninde mezun oluyorsunuz. Yeni bir rakibiniz, dijital bir meslektaşınız var. Yapay zeka ile birlikte mezun oluyorsunuz. Türkiye’nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği bölümünü bu yüzden kurduk. Geçtiğimiz yıl ilk mezunları verdik. Sizlerle geleceği inşa etmek için kurduk. Çünkü yapay zekâyı nasıl kullanacağınızı bilirseniz bir rakip değil, bilgisi her alanda güçlü bir asistan kazanırsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu’ndan gençlere tavsiyeler

Mezun öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, hayal kurmalarını ve hayal kurarken kendilerine sınır koymamalarını istedi. Gençlere hayallerini hedeflerle beslemeleri tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Konfüçyus’un sözünü unutmayın. Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara tırmanmayı isteyiniz ki, muvaffak olabilin. Çok çalışın ve kaybetmekten asla korkmayın. Zorluklar, insanoğlunun sonu değil gelişimin başlangıcı olmuştur. Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Unutmayın, devir değişiyor. Devir, hayatı bulduğu gibi bırakmayanların devri. Size son bir tavsiyem de, yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Türkiye ne çektiyse, yanındaki arkadaşını, öteki diye görmekten çekti. O nedenle, dilinden, dininden, kimliğinden, görüşünden, mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyin. Elbette hayatı da ıskalamayın. Seyahat edin, yeni kültürler öğrenin, okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Konfor alanınıza takılıp kalmayın. Kolay olanı değil, doğru olanı seçin. Kendi hikâyenizin kahramanı olun" şeklinde konuştu.