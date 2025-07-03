Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya’nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Hisarcıkloğlu, törende yaptığı konuşmasında, hizmet binası temelini atacakları Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine halihazırda 5 yıldızlı bir hizmet verdiğini söyledi. Hisacıklıoğlu, Beyşehir’in Konya ile Antalya arasında yer alarak her yönden avantaja sahip olduğunu da vurgulayarak, Beyşehir Gölü’ne değinerek içerisinde bulunduğu duruma da dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük sıkıntısının su sıkıntısı olduğunu, dünya ile birlikte Türkiye’nin de bu sıkıntıyı yaşadığını, Konya’da ise bu noktadaki sıkıntının daha da büyük olduğuna vurgu yaparak, "Yanlış uygulamalarla suyu yok etmeyelim" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, oda üyelerinin yaşadığı bir takım sıkıntılarının da olduğunu, bu sıkıntıların da kendisine aktarıldığının altını çizerek, bu sıkıntıları bakan ve Cumhurbaşkanına bizzat aktardığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, temelini atacakları Beyşehir TSO hizmet binasının hayırlara vesile olması dileğinde de bulundu.