Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun başkanlığına AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu seçildi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan seçimde AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu komisyon başkanı oldu. Komisyonda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve Yeni Yol Partisi’nden toplam 22 milletvekili görev yapacak.

Toplantının açılışında konuşan Kasapoğlu, "2002’den bu yana engelli bireyler için yapılan reformlar, bir milim bile boşluk bırakmayan kapsamlı bir iradeyi temsil ediyor. Engellilerin alamadığı hiçbir hizmeti hizmet olarak görmedik, görmüyoruz. Şimdi bu süreci daha da ileri taşımak, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek zorundayız. Koşullar ve ihtiyaçlar değişirken biz olduğumuz yerde kalamayız" dedi.

"Biz bu ülkenin evlatlarının önünde hiçbir engeli tanımıyoruz, kabul etmiyoruz"

Türkiye’nin engelli haklarında uluslararası düzeyde de güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, yürüyeceksek birlikte yürüyeceğiz, güleceksek hep birlikte güleceğiz. Türkiye’nin bütün imkanları, 86 milyon olarak Türkiye’nin tüm evlatlarınındır. Biz bu ülkenin evlatlarının önünde hiçbir engeli tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Hayata geçirilebilir, kalıcı ve katılımcı çözümler geliştireceğiz" diye konuştu.