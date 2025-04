Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD programı kapsamında Kütahya’da ve sorumluluğu verilen illerde yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İHA Kütahya Muhabiri Hüseyin Efe’yi ziyaret eden Karaaslan, TKDK’nın, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda IPARD fonlarını kullandırdığını belirtti. 2024 itibariyle daha önce 42 ilde uygulanan IPARD programının artık 81 ilde hayata geçirildiğini vurgulayan Karaaslan, Kütahya Koordinatörlüğü’nün Bilecik ve Sakarya illerinin sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti.

IPARD I ve II programları çerçevesinde Kütahya’da bugüne kadar 785 projeye toplam 235 milyon TL hibe sağlandığını belirten Karaaslan, bu hibelerin tamamının hak sahiplerine ödendiğini, toplamda 466 milyon TL yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi.

Gerçekleştirilen projelerle Kütahya’da; 41 süt üretim tesisi, 13 besi çiftliği, 10 kanatlı et üretim tesisi, 11 süt işleme tesisi, 36 süt toplama merkezi, 8 kırmızı et işleme tesisi, 8 kanatlı et işleme tesisi, 10 meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu, 603 bitkisel üretim ve pazarlama projesi, 8 arıcılık projesi, 4 zanaatkarlık ve katma değerli ürün projesi, 13 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 5 makine parkı ve 14 yenilenebilir enerji tesisi kazandırıldı.

IPARD III dönemi başladı ve 85 proje teslim alındı

2024 yılı itibariyle başlayan IPARD III döneminde Kütahya, Bilecik ve Sakarya illerinden toplam 85 projenin teslim alındığını açıklayan Karaaslan, ilk etapta 8 projeyle sözleşme imzalandığını ve bu projelerin toplam yatırım tutarının 100 milyon TL, hibe tutarının ise 60 milyon TL olduğunu söyledi. Hayvancılık ve bitkisel üretim alanlarındaki diğer projelerin değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Karaaslan açıklamasında, "Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında, her türlü vergiden muaf şekilde hibe desteği sağlıyoruz. Hedefimiz kırsal kalkınmayı daha geniş bir alana yaymak ve üretimi sürdürülebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.