Sakarya’da sahnelenen "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" isimli tiyatro oyunu, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye" isimli tiyatro oyunuyla devam etti. Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gösterim, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık’ın unutulmaz hikayelerini tiyatro sahnesine taşıyan oyun, tek kişilik bir kadroyla gerçekleşti. Sait Faik’in gözünden İstanbul’u ve insanı anlatan, Sakaryalı efsane ismin hayatında küçük bir pencere açan gösteri zaman zaman duygusal anlar yaşattı.