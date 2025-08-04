Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bilinçsizce yakıldığı önen sürülen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4’üne sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Yağcılar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bilinçsizce yakılan ateş sıralı olarak bulunan 7 dükkandan 4’üne sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. 6 ekip ve 20 personelle yangına müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri ekipleri ise yanan dükkanlarda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.