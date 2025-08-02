Sakarya Üniversitesi (SAÜ), URAP’ın 2024-2025 Alan Bazlı Sıralamasında yer aldığı yedi alanın beşinde hem Türkiye’de hem dünyada ilerleme kaydetti.

Sakarya Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan 2024-2025 Alan Bazlı Sıralama sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Sakarya Üniversitesi, sıralamaya dahil olduğu yedi akademik alanın beşinde hem Türkiye’de hem dünyada yükseliş gösterirken, iki alanda mevcut sıralamasını korudu. URAP verilerine göre Sakarya Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği alanında Türkiye’de 6’ncı sıradan 4’üncü sıraya yükselirken dünya sıralamasında da 797’den 722’ye çıktı. Makine Mühendisliği alanında Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de 8’inci sıradaki yerini korudu ve dünya sıralamasında 941’den 916’ya ilerledi. Kimya Mühendisliği alanında üniversite, Türkiye’de 9’unculuktan 8’inciliğe çıkarken dünyada 948’den 892’ye yükseldi.

Teknoloji alanında Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de 14’üncülükten 12’nciliğe, dünyada ise 1182’den 1091’e yükseldi. Kimya Bilimleri alanında üniversite, Türkiye’de 23’üncü sıradan 20’nci sıraya yükselirken dünya sıralamasında 1362’den 1343’e çıktı. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de 38’inci sıradan 37’nciliğe, dünyada ise 1345’ten 1333’üncülüğe ilerledi. Mühendislik genel alanında ise üniversite, dünya sıralamasında 1197’nci sırada yer alarak geçen yılki konumunu korudu. Sakarya Üniversitesi, alan bazlı başarılarını daha da ileri taşımak için araştırma kapasitesini geliştirmeye ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almaya yönelik vizyonunu sürdürüyor.