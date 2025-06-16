Sivas’ta tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Y.D. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Y.D. hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.