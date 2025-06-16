Antalya-Konya Karayolu Demirkapı Tünel içerisinde seyir halindeki otomobil alev aldı. İçerisinde sürücü ile birlikte bulunan 5 kişi aracın içerisinden yara almadan kurtuldu. Araç sahibi tünel içerisindeki acil durum butonlarına basılmasına rağmen yaklaşık 15 dakika boyunca hiçbir yangın kutusundan su gelmediğini ve yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin yaptığını söyledi.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Manavgat ile İbradı arasında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin içinde meydana geldi. Manavgat ilçesinden çıkarak Konya’ya gitmekte olan Derviş Doğan idaresindeki 42 AIY 550 plakalı otomobil, Demirkapı Tüneli’nin içerisine geldiğinde otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve diğer yolcular hızla dışarı çıkarak yangına müdahale etti. Tünelin içerisinde bulunan onlarca araç ise yangın nedeni ile tünele girmediler. Olayı görenler ihbar üzerine olay mahalline 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Derviş Doğan, tünel içerisindeki acil durum butonlarına basılmasına rağmen yaklaşık 15 dakika boyunca hiçbir yangın kutusundan su gelmediğini ileri sürdü. Doğan, "Yangına ilk müdahaleyi, araçta bulunanlar ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı. Su ancak yangın kontrol altına alındıktan sonra geldi. Tüneldeki yangın hortumlarının hiçbirinden ilk etapta su akmadı. Kendi imkanlarımızla yangını söndürdükten sonra su geldi" dedi.

"Tünel içerisinde çok araç olmasından dolayı itfaiye bir buçuk saatte ulaştı"

Kendi imkanları ile aracı soğuttuktan sonra yangın hortumlarından suyun geldiğini anlatan Doğan, "Bu suyla sadece araçta soğutma yapabildik. İtfaiye, ambulans ve jandarma olay yerine geldi ama tünelde çok fazla araç kuyruğu olduğu için itfaiye neredeyse bir buçuk saat sonra ulaştı. Yangın nedeniyle aracım kullanılmaz hale geldi. Su olsaydı belki 10-20 bin TL masrafla kurtulacaktık. Şimdi 200-300 bin TL masrafım var. Şans eseri canımıza bir şey olmadı, ama bu olay başkasının başına gelirse belki can kaybı yaşanır" ifadelerini kullandı.