Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kalbi duran motosikletli çocuk ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur’dan Gazipaşa yönüne seyreden S.Ö. (14) idaresindeki 07 FDZ 18 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.Y.’nin kullandığı 58 ADN 991 dorse 58 ADY 534 çekici plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından kalbi durduğu belirlenen sürücü, ambulansa alınarak dakikalarca kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan S.Ö., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen S.Ö., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından olay yeri inceleme ekiplerince kazanın yaşandığı yerde detaylı inceleme yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.