Çorum’da kavşakta tır çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum’da kavşakta tır çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum il merkezi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi K.(68) İdaresindeki 29 AN 886 plakalı otomobil, kavşakta Kemal D.(65) yönetimindeki 33 ABR 392 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehdi K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.