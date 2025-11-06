Mersin’in Anamur ilçesi sınırlarında tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ile Anamur ilçeleri arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 02 ACH 165 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.