Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’da, tarihi belgelerin toplanması, korunması, dijitalleştirilmesi ve restorasyonu gibi temel işlevlerin yanı sıra, uzman yetiştirme ve araştırmalara destek sağlama hedefleri doğrultusunda eğitimler düzenledi.

TİKA, Afganistan Milli Arşiv Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle, Kabil’de, Türkiye’den gelen uzmanlar tarafından ‘Temel Arşiv ve Arşivcilik ile Yazma Eser Restorasyon ve Muhafaza Teknikleri Eğitimi’ programı düzenlendi.

Eğitimlere, Afganistan Milli Arşiv İdaresi ve çeşitli Bakanlıkların Arşiv idareleri personeli yoğun ilgi gösterdi.

Teknik değerlendirmeler ve alan ziyaretleri de yapıldı

Eğitimin yanı sıra, Türkiye’den gelen uzmanlar, Afganistan Milli Arşiv İdaresi’nde mevcut durumu değerlendirmek ve öncelikli ihtiyaçları tespit etmek amacıyla saha çalışmaları da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, arşivde bulunan hastalıklı ve yıpranmış eserlerin restorasyonu için gerekli ekipman ve laboratuvar altyapısı incelendi. Ayrıca, belgelerin dijitalleştirilmesi ve uzun süreli korunması için kullanılabilecek ekipmanlar hakkında teknik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yapılan bu değerlendirmeler, ileride gerçekleştirilecek teknik destek projelerine yön vermesi açısından büyük önem taşıyor.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika törenine, Afganistan Milli Arşiv İdaresi Başkanı Obaidullah Hanif, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye’den gelen uzmanlar, çok sayıda kamu kurumu personeli, kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Hanif, arşiv belgelerinin sağlıklı şekilde korunabilmesi için yönetmeliklerin güncellenmesi, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve tüm birimlerin modernizasyonunu hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte, arşivcilik alanında uluslararası tecrübeye sahip Türk uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Erdoğan ise konuşmasında, manevi değeri yüksek bu eğitim programının, Afganistan’ın tarihi hafızasını oluşturan el yazması eserler ve belgeleri koruyan arşiv personeline yönelik düzenlenmiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. ‘Temel Arşiv ve Arşivcilik ile Yazma Eser Restorasyon ve Muhafaza Teknikleri Eğitimi’nin, ülkenin kültürel mirasının korunması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, iş birliği için Afganistan Milli Arşiv İdaresi Başkanı’na ve Türkiye’den gelen uzmanlara teşekkür etti.

Program, yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp iki ülke arasında kültürel iş birliğinin derinleşmesine de katkı sağladı. Sertifika töreninde, iş birliğinin devamlılığı ve ileri düzey eğitimlerin planlanması vurgulandı.