Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hersek-Neretva kantonunda yer alan Most Kadın Derneğine profesyonel mutfak kurulumu desteği sağladı.

TİKA, Hersek-Neretva kantonunda yer alan Jablanica Belediyesinde faaliyet gösteren Most Kadın Derneğine profesyonel mutfak kurulumu desteği sağlayarak, 2024 Ekim ayında bölgede yaşanan sel felaketinden etkilenen kadınlara umut oldu.

Proje kapsamında, geleneksel Bosna Hersek yemeklerinin tanıtılması ve kadın istihdamının artırılması amacıyla derneğin yemek üretim kapasitesini güçlendirecek mutfak ekipmanları temin edildi. TİKA’nın desteğiyle kurulan mutfak sayesinde, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri sağlanırken, yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin değerlendirilmesiyle kırsal kalkınmaya katkı sağladı.

2009 yılından bu yana meyve-sebze işleme, şifalı bitki kurutma, geleneksel kıyafet üretimi ve sosyal sorumluluk projeleri yapan Most Kadın Derneği, bu yeni projeyle daha fazla kadına ulaşma ve onları üretim sürecine dahil etme imkânı buldu. Dayanışma ve karşılıklı destekle yürütülen proje, sel sonrası toplumsal dayanışmanın artmasına ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sundu.

Projenin açılış törenine, Jablanica Belediye Başkanı Emir Muratovic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Most Kadın Derneği Yetkilisi Amina Imamovic ve dernek üyeleri katıldı.

"TİKA’nın katkısı teknik olduğu kadar manevi anlamda da çok değerli"

Dernek yetkilisi Imamovic konuşmasında, "Bu destek sayesinde yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda felaket sonrası kadınların bir araya gelerek güçlü bir sosyal bağ kurabileceğini gösterdik. TİKA’nın katkısı bizim için teknik olduğu kadar manevi anlamda da çok değerli" ifadelerini kullandı.